Пранкеры Лексус и Вован позвонили премьер-министру Канады от имени Греты Тунберг

Также пранкеры поинтересовались тем, как провёл время в Канаде принц Гарри.

Российские пранкеры Лексус и Вован позвонили премьер-министру Канады Джастину Трюдо от имени Греты Тунберг. Запись разговора опубликована на Youtube.

Пранкеры рассказали канадскому политику о том, что в ближайшее время будет якобы создан "клуб президентов и глав государств". Его цель, говорили Лексус и Вован от имени Тунберг, оказание поддержки молодой экоактивистке. Пранкеры поинтересовались у премьер-министра — готов ли он вступить в данный клуб.

Трюдо подчеркнул, что в этом вопросе одного разговора недостаточно, хотя Канада согласна с принципами, провозглашёнными клубом. Но перед вступлением в него Трюдо попросил у якобы Тунберг подробное объяснение того, что из себя представляет данная инициатива.

Я думаю, я положительно это рассмотрю. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

Также пранкеры поинтересовались тем, как провёл время в Канаде принц Гарри, попросили от имени Греты познакомить её с персонажами "Южного парка" Теренсом и Филлипом, а также призвали к миру с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Дэвид Линч обсудил с российскими пранкерами продолжение "Твин Пикса".

Видео: Youtube/Оκтагон