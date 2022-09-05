Полиция разыскивает двух мужчин, которые обвиняются в серии атак.

В Канаде 10 человек погибли при нападении в индейском поселении.Об этом журналистам рассказали представители местной конной полиции из провинции Саскачеван. Правоохранительные органы уточнили, что вооруженная группа убила население региона, а также ранила по меньшей мере еще 15 пострадавших. Злоумышленники имели при себе холодное оружие. В настоящее время в розыск объявлены двое мужчин - Дамиен и Майлс Сандерсоны. Они подозреваются по статье за организацию серий атак в населённых пунктах Джеймс-Смит-Кри-Нэйшн и Уэлдон.

Мы выявили 10 погибших в 13 локациях... Еще несколько человек были ранены, из которых 15 переправлены в различные больницы. Некоторые пострадавшие могли сами обратиться за медицинской помощью. сотрудник полиции

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Фото: CBS

Видео: Guardian News