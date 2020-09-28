Количество заместителей губернатора сократится до трёх.

В Камчатском крае отправлены в отставку пять членов правительства. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

Правительство Камчатки покидают первый вице-губернатор Ирина Унтилова, вице-губернатор Дмитрий Латышев, врио заместителя председателя правительства Сергей Хабаров, а также министр здравоохранения Елена Сорокина и врио министра культуры Светлана Айгистова.

По словам Солодова, причиной отставки стало формирование новой структуры органов власти. О новых назначениях расскажут на этой неделе.

Отмечается, что количество заместителей губернатора Камчатского края сократится до трёх.

Ранее мы писали, что задержан депутат и сын экс-губернатора Иркутской области.

Видео: YouTube / Новости Камчатки Масс-Медиа News