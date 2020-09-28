Задержан депутат и сын экс-губернатора Иркутской области

Он подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах.

В Иркутске задержан по уголовному делу о мошенничестве сын бывшего губернатора области Андрей Левченко.

В Иркутской области расследуется уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах при капремонтах (замена лифтов) ООО "Звезда". Гендиректру фирмы Олегу Хамалюку уже предъявлено обвинении в махинациях. В ходе расследования дела выяснилось, что депутат и сын бывшего губернатора региона Андрей Левченко принимал во всех этих махинациях непосредственное участие.

В результате противоправных действий Хамуляка и Левченко Иркутской области причинен ущерб в особо крупном размере более чем на 185 млн. рублей. СУ СК РФ

Сегодня, 28 сентября, Андрей Левченко задержан по подозрению в совершении указанного преступления. По месту его жительства и работы, а также у его отца Сергея Левченко проведены обыски. Решается вопрос о мере пресечения.

Видео: СУ СК РФ

Фото: Mash