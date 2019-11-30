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В Калужской области женщина с ВИЧ устроила оргию и получила уголовное дело
Сегодня, 11:54
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MShaffter

В Калужской области женщина с ВИЧ устроила оргию и получила уголовное дело

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Женщина вступила в сексуальную связь с тремся мужчинами, не предупредив их о статусе ВИЧ-инфицированной.

В Калужской области уголовное дело ВИЧ-инфицированной женщины передано в суд.

Прокурора Бабынинского района Калужской области сообщает, что расследование уголовного дела в отношении 40-летней женщины с ВИЧ завершено и передано в суд для рассмотрения по существу. По версии следствия, женщина еще в 1999 году была официально уведомлена о своем статусе ВИЧ-инфицированной и предупреждена обо всех последствиях. Несмотря на это, в 2017 году, будучи в состоянии алкогольного опьянения. она занялась сексом с 3 мужчинами в строительной бытовке. При этом она не предупредила своих половых партнеров о ее статусе.

За совершение указанного преступления обвиняемой грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, сообщает пресс-служба прокуратуры.

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Фото: Piter.TV

 

Теги: вич инфекция, вич инфицированная, новости калуга, спид
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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