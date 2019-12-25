В Нижневартовской школе учитель физкультуры 6 лет насиловал школьниц

Руководство школы скрывало факт домогательств со стороны учителя, хотя жалобы от учениц на непристойное поведение физрука поступали.

В Нижневартовске задержан 59-летний учитель одной из школ города по подозрению в насилии над несовершеннолетними ученицами.

Региональные следственные органы СКР по ХМАО-Югре сообщают, что в отношении 59-летнего жителя Нижневартовска, учителя физкультуры одной из школ города, возбуждено уголовное дело по статье "развратные и иные насильственные действия сексуального характера".

По версии следствия данный учитель в период с 2015 по 2020 года неоднократно развращал с применением насилия своих учениц. Свои гнусные преступления учитель совершал в стенах учебного заведения. На данный момент следствием установлены 3 жертвы извращенца. На момент совершения преступлений им было 15 и 16 лет.

Девушки, жертвы насильника педофиа, боялись признаться о случаях насилия. Информация о противоправных действиях педагога поступила от подруги одной из жертв, которая поделилась с ней тайной. Девушка попросила проверить данную информацию.

В ходе проверки и опроса учениц, а также педагогического состава учебного заведения, факт домогательства к несовершеннолетним подтвердился.

В настоящее время следователями проверяются еще несколько эпизодов преступной деятельности подозреваемого, а также факты сокрытия преступлений руководством школы, которому сведения о непристойном поведении учителя ранее сообщали ученицы. СУ СК РФ по ХМАО-Югре

1 июня учитель был задержан бойцами Росгвардии при попытке бегства из школы.

Ранее: В Екатеринбурге во время штурма квартиры убит 27-летний мужчина, укравший 4 рулона обоев

Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре