В Калуге мужчина застрелил сына из охотничьего ружья

Между близкими родственниками произошел конфликт.

В Калуге в ходе ссоры отец выстрелил в грудь сыну.

Прокуратура г. Калуги сообщает, что 28 июня в одном и домов по улице Мельничной произошло убийство. Между отцом и его 46-летнм сыном произошел бытовой конфликт, в ходе которого пожилой мужчина выстрелил в грудь сыну из охотничьего ружья. А затем попытался покончить жизнь самоубийством.

Сын погиб на месте, отца госпитализировали в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "убийство", по которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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