Режиссер Виталий Бабенко приступил к съемкам сразу двух фильмов

Пока информация есть лишь об одном из них.

В Калуге стартовали съемки двух фильмов режиссера Виталия Бабенко – "Синдром жертвы" и "Несколько дней из жизни доктора Колистратовой". Съемки ведутся на набережной Яченского водохранилища, в парках и на улицах города.

Пока информация есть лишь об одном фильме "Синдром жертвы". Как сообщается на сайте kino-teatr.ru, сюжет ленты разворачивается в современном Петербурге. Город шокирован чередой жутких самоубийств. Студент последнего курса Егор хочет переехать в Москву, чтобы забыть прошлое и начать новую жизнь. Однако все меняется, когда он встречает Карину, родители которой покончили с собой пять лет назад. Вместе молодые люди пытаются разгадать тайну странных событий, который повторяются снова и снова.

В фильме снимаются Дарья Мельникова, Илья Коробко, Тимофей Дашук, Варвара Верховых, Александр Кудренко и др.

Ранее стартовали съемки второго сезона сериала "Ворона" с Боярской и Белым.

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