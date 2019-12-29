Съемки фильма "Аманат" затруднят движение в центре Петербурга

Временные изменения будут действовать 1 и 2 марта.

В центре Петербурга ожидаются ограничения движения транспорта, временные проблемы связаны со съемкой художественного фильма "Аманат". Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры 27 февраля.

С 8 утра до 10 вечера 2 марта работы ООО "Даггер Филм" полностью перекроют движение автомобилей по по Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки, по набережной Зимней канавки, по Певческому проезду и проезду вдоль четвертого дома по Дворцовой площади. Кроме того, 1 марта с 15.00 до 22.00 по тем же адресам будет запрещена остановка.

Также матч "Зенита" ограничит движение транспорта в двух районах Петербурга.

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