Матч "Зенита" ограничит движение транспорта в двух районах Петербурга

Для сине-бело-голубых это станет первым матчем в новом сезоне.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры предупредили об ограничениях в движении транспорта.

В субботу, 29 февраля, на "Газпром Арене" состоится матч "Зенит" — "Локомотив". В связи с этим водителям будет запрещено ездить с 00:00 до 24:00 по улице Савиной от Петровской площади к Большому Петровскому мосту, набережной Гребного канала от Бодрова переулка к Северной дороге, Крестовскому проспекту от улицы Рюхина к Южной дороге. Кроме того, движение будет прекращено по Южной дороге о Крестовского проспекта к Теннисной алее, Северной дороге от Бодрова переулка к Велосипедной аллее, Теннисной аллее от Южной дороги, а также по Велосипедной аллее в направлении от Северной дороги.

Также запрет вступит в силу на улице Рюхина от проезда вдоль дома №1 по Кемской улице к Морскому проспекту, Яхтенной улице от Савушкина до Приморского проспекта, Приморскому проспекту от Беговой улицы до Яхтенной улице с 16:00 до 20:00. С 19:00 до 22:00 нельзя будет проехать по Яхтенной улице от Савушкина до Приморского и Приморскому проспекту от Беговой до Яхтенной улицы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в центре Петербурга ограничат скорость автотранспорта до 40 км/ч.

Фото: Piter.TV