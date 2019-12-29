В среду, 26 февраля, стало известно о том, что в центре Петербурга ограничат скорость автотранспорта до 40 км/ч. Об этом заявил депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев.
По словам депутатов, соответствующие меры помогут снизить смертность во время аварий на целых 50 %. Отмечается, что только за прошлый год в ДТП погибли 212 пешеходов.
Известно, что ограничения скорости запустят в тестовом режиме Центральный район Северной столицы будет первым, где скоростной режим снизят до 40 км/ч.
Ранее мы сообщали о том, что петербургские депутаты одобрили санитарную рубку деревьев.
Фото:pixabay
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