Данные меры помогут снизить смертность во время аварий на целых 50 %.

В среду, 26 февраля, стало известно о том, что в центре Петербурга ограничат скорость автотранспорта до 40 км/ч. Об этом заявил депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев.

По словам депутатов, соответствующие меры помогут снизить смертность во время аварий на целых 50 %. Отмечается, что только за прошлый год в ДТП погибли 212 пешеходов.

Известно, что ограничения скорости запустят в тестовом режиме Центральный район Северной столицы будет первым, где скоростной режим снизят до 40 км/ч.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские депутаты одобрили санитарную рубку деревьев.

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