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В Петербурге снимут фильм об исследовании архипелага Шпицберген
Сегодня, 9:40
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nastya960

В Петербурге снимут фильм об исследовании архипелага Шпицберген

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В главной роли - русский астроном Александр Васильев.

В Петербурге при участии экспертов из Русского Географического общества и съемочной группы Ленинградской студии документальных фильмов снимут художественный фильм о российско-шведской экспедиции на архипелаг Шпицберген рубежа XIX-XX веков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на автора идеи фильма, Героя России, почетного полярника, председателя Рязанского областного отделения Русского географического общества Михаила Малахова.

В кино будут представлены ученые, которые несмотря на тяжёлые условия работы на Севере, смогли провести исследование по уточнению формы нашей планеты и покорить 40 вершин архипелага. Главный герой – русский астроном Александр Васильев.

Также представители Русского географического общества работают над тем, чтобы остро Шпицбергена был признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: РГО

 

 

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Теги: русское географическое общество, съемка фильма, шпицберген
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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