В Петербурге снимут фильм об исследовании архипелага Шпицберген

В главной роли - русский астроном Александр Васильев.

В Петербурге при участии экспертов из Русского Географического общества и съемочной группы Ленинградской студии документальных фильмов снимут художественный фильм о российско-шведской экспедиции на архипелаг Шпицберген рубежа XIX-XX веков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на автора идеи фильма, Героя России, почетного полярника, председателя Рязанского областного отделения Русского географического общества Михаила Малахова.

В кино будут представлены ученые, которые несмотря на тяжёлые условия работы на Севере, смогли провести исследование по уточнению формы нашей планеты и покорить 40 вершин архипелага. Главный герой – русский астроном Александр Васильев.

Также представители Русского географического общества работают над тем, чтобы остро Шпицбергена был признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: РГО