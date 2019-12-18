В Калмыкии обнаружили террористическую ячейку из 100 заключенных

Создателем оказался уроженец Дагестана, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия.

В одной из колоний Калмыкии обнаружили террористическую организацию, в составе которой было более 100 заключенных. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Создателем ячейки оказался уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии №2 за незаконный оборот оружия. По информации СК, террористическая организация из более 100 человек появилась в исправительном учреждении не позднее 2013 года. Отмечается, что руководство колонии закрывало глаза на все происходящее и покровительствовало членам группировки за вознаграждение.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Организация террористического сообщества и участие в нем". Подозреваемыми проходят 22 человека: пятеро из них задержаны в Дагестане, Краснодарском крае и Волгоградской области, трое были ликвидированы, остальные отбывают наказание, в том числе в ИК № 2. По местам жительства подозреваемых и их родных, а также в кабинете первого заместителя начальника УФСИН по Калмыкии проводятся обыски.

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