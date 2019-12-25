Информации о пострадавших нет.

В среду, 12 мая, в Калининском районе загорелась однокомнатная квартира. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Вечером 12 мая в 17:46 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в доме №17 по проспекту Мечникова. На место инцидента прибыло 15 человек личного состава и 3 единицы техники.

Выяснилось, что в жилом доме горела однокомнатная квартира. На кухне которой пылала огнём территория площадью 3 кв. метра.

Пожар удалось ликвидировать в 18:11. Информации о пострадавших нет.

Ранее мы писали, что из-за пожара в жилом доме в Мурино эвакуировали десять человек.

Фото: Piter.tv





