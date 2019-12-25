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В Калининском районе загорелась однокомнатная квартира
Сегодня, 18:32
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kraratau27

В Калининском районе загорелась однокомнатная квартира

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Информации о пострадавших нет.

В среду, 12 мая, в Калининском районе загорелась однокомнатная квартира. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. 

Вечером 12 мая в 17:46 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в доме №17 по проспекту Мечникова. На место инцидента прибыло 15 человек личного состава и 3 единицы техники.

Выяснилось, что в жилом доме горела однокомнатная квартира. На кухне которой пылала огнём территория площадью 3 кв. метра. 

Пожар удалось ликвидировать в 18:11. Информации о пострадавших нет. 

Ранее мы писали, что из-за пожара в жилом доме в Мурино эвакуировали десять человек. 

Фото: Piter.tv 



 

Теги: квартира, пожар
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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