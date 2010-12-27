Потасовка на улице Ушинского едва не закончилась убийством

Во время разборок один из мужчин достал нож и начал угрожать второму расправой.

В понедельник, 30 июля, сотрудникам Росгвардии поступило сообщение о вооруженной потасовке в магазине на улице Ушинского. Правоохранители незамедлительно выехали на место происшествия и задержали там мужчину с ножом. Об этом сообщает пресс-служба УВО.

По словам очевидцев, убийство чуть не произошло в магазине в доме №5 на улице Ушинского. В ходе конфликта один из мужчин достал нож и начал угрожать второму расправой.

Сотрудники Росгвардии изъяли нож и задержали злоумышленника. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

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