В Петербурге украинский мигрант зарезал свою жену во время ссоры

Тело женщины обнаружила соседка.

Накануне ночью полиция задержала украинского мигранта, которого подозревают в убийстве своей жены. Об этом сообщает "ПолитЭксперт".

Труп 33-летней женщины обнаружила соседка семейной пары. На теле убитой нашли многочисленные порезы. Супруг рассказал, что поссорился со своей половинкой и в порыве злости ударил ее несколько раз ножом в грудь. После содеянного мужчина скрылся с места преступления.

Сейчас агрессивному мужу грозит срок от шести до 15 лет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы писали, что главарь петербургской банды получил пожизненное за 4 убийства и грабежи.

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