В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан

Работодателей обязали привить от COVID-19 не менее 60% работников.

В Калининградской области вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на главного санитарного врача региона Елену Бабуру.

Согласно постановлению, обязательной вакцинации от коронавируса подлежат сотрудники сфер обслуживания, медицины, а также работники торговли, транспорта и ряда других категорий.

Кроме того сообщается, что руководители организаций обязаны организовать вакцинацию для 60% своих работников. Первый компонент препарата от COVID-19 должен быть введен до 20 июля, второй – до 20 августа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время не идет речи о всеобщей вакцинации населения от COVID-19. Он подчеркнул, что главы субъектов РФ принимают решение об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан, следуя инструкциям главных санитарных врачей регионов. Песков напомнил, что данные полномочия были делегированы им указом Владимира Путина на фоне пандемии COVID-19.

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