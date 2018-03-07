Появилось видео задержания террориста, финансировавшего запрещенную организацию ИГ

В Сети выложили видео с моменнтом задержания предполагаемого террориста, причастного ко взрыву на станции "Технологический институт".

В Интернете появилось видео задержания преступника, который профинансировал теракт в петербургском метрополитене. Напомним, что мужчину задержали накануне в аэропорту Храброво в Калининграде. Его подозревают в причастности к запрещенной на территории России организации Исламское государство. По данным от пресс-службы ФСБ, преступник занимался финансовой поддержкой структурного подразделения “Джамаат Таухид валь-Джихад”.

Согласно информации от ведомства, Фарход Нурматов занимался поиском потенциальный инвесторов и вербовкой новых членов запрещенной террористической группировки. Оперативники нашли связь мужчины с лидером отряда, который подготавливал взрыв в петербургском метрополитене. За данные действия злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Видео: YouTube/Клопс. Ru