В Калининграде возбудили дело против водителя грузовика, сбившего женщину с ребенком

Женщина спасла мальчика, оттолкнув коляску.

В Калининграде возбудили уголовное дело против водителя грузовика, сбившего женщину с ребенком. Об этом журналистам рассказала руководитель пресс-службы регионального МВД Светлана Поставничая. Фигурантом расследования за нарушение ПДД стал ранее судимый гражданин. Он совершил наезд на женщину с полуторагодовалым ребенком. Инцидент зафиксирован 3 февраля на пешеходном переходе. Пострадавшая скончалась на месте. Малыш находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ в отношении 47-летнего водителя грузовика. Жителя Зеленоградского района подозревают в наезде, в результате которого 28-летняя калининградка скончалась. пресс-служба МВД по региону

Напомним, что роковое ДТП произошло 3 февраля около 17 часов в Калининграде. Согласно предварительной версии случившегося, водитель самосвала с прицепом поворачивал направо для того, чтобы подняться по второй эстакаде на зеленый сигнал светофора. На участке он был женщину с ребенком на пешеходном переходе. Женщина смогла оттолкнуть коляску в сторону, чем спасла жизнь мальчику.

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Фото и видео: 39.мвд.рф