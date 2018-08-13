В Калифорнии самолет сел на проезжую часть в плотном потоке автомобилей

В сети появилось видео посадки легкомоторного самолета на автомобильной дороге, записанное на видеорегистратор очевидцев.

Это происшествие произошло в субботу недалеко от Сан-Леандро в Калифорнии США. Видео с моментом ЧП появилось только сейчас.

Автомобилисты стали свидетелями посадки небольшого самолета на автомобильную дорогу среди автомобилей. Видеорегистратор одного из авто запечатлел момент посадки. На опубликованных кадрах видео самолет резко снижается и садится на дорогу. Машинам приходится лавировать на трассе, чтобы не столкнуться с самолетом. К счастью, все обошлось благополучно, и никто не пострадал.

По какой причине самолету пришлось сесть на дорогу, не сообщается.

Видео: YouTube/Global News