В Калифорнии из-за отказа двигателя самолет приземлился на шоссе

В сети появилось видео с места происшествия.

На севере штата Калифорния в США на шоссе 101 произошло ЧП: из-за неисправности легкомоторный самолет приземлился на оживленную магистраль.

Сообщается, что у самолета отказал двигатель и пилоту самолета пришлось сесть на шоссе недалеко от Морган Хилл. Из-за самолета в обе стороны образовалась большая пробка. Затем в сопровождении полиции и пожарных машин самолет был отбуксирован с дороги.

В самолете находился один человек, он не пострадал.

Видео: ABC7 News - SF Bay Area, KSBW TV Action News 8, Ray Alan