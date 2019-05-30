Местонахождение еще одного фигуранта дела устанавливается

В четверг, 30 мая, в Кабардино-Балкарии по делу о взятке задержаны 12 сотрудников МВД. Об этом сообщается на сайте МВД России.

По данным ведомства, подозреваемые получали взятки за беспрепятственный проезд транспортных средств, которые перевозили спиртосодержащую продукцию. Предполагается, что руководил этим заместитель начальника Управления ГИБДД МВД по республике. По данным следствия6 он распределял сумму между участниками группы. За 2017-2018 годах преступники получили взяток почти на 42 миллионов рублей.

В СК заявили, что не все участники преступной группы задержаны. Местонахождение еще одного фигуранта дела устанавливается.

Ведомство возбудило уголовное дело по части 3 статьи 210 ("Организация и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения") и части 6 статьи 290 ("Получение взятки организованной группой в особо крупном размере") УК России.

В данный момент правоохранители проводят следственные действия со всеми задержанными

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцу грозит 3 года тюрьмы из-за "резиновой квартиры"

Видео: mush/telegam