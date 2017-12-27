Глава штаба Собчак обратился в КС с жалобой на неоправданно высокий штраф

Николай Артеменко получил наказание за 4 минуты мирного пикета.

В Конституционный суд была направлена жалоба от главы штаба Ксении Собчак в Петербурге Николая Артеменко о том, что размер штрафа за повторное участие в публичных акциях является слишком большой суммой и противоречит "реализации конституционного права собираться мирно и без оружия".

Заявление было опубликовано на официально странице Конституционного суда Российской Федерации. Артеменко обратился с жалобой на часть 8 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушения РФ и заявил, что штраф в 150 тыс. рублей является слишком отягощающим наказанием за четыре минуты с растяжкой "Теперь гайд-парк будет здесь" около здания Смольного.

Стоит отметить, что 150 тыс. рублей – это минимальная сумма по данному правонарушению, что, по мнению Артеменко, является чрезмерным. Максимальная же составляет 300 тыс. рублей.

Штраф в размере 150 000 рублей является чрезвычайно суровым наказанием и превращает штраф из меры воздействия, направленной на предупреждение правонарушений, в инструмент чрезмерного ограничения прав граждан. Сказано в документе.

В тексте также говорится и о том, что такие суммы отпугивают "граждан от участия в публичных мероприятиях, что пагубно сказывается на состоянии гражданского общества".

Также ранее Piter.tv сообщал, что штаб Ксении Собчак разукрасили вандалы.