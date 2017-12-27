Глава петербургского штаба Собчак прокомментировал сегодняшний акт вандализма

В штабе на Рылеева дежурит полиция. Подозрительный мужчина пришел в офис с книгами и запиской "Убей.съешь.Повтори".

В штаб кандидата в президенты Ксении Собчак прибыли сотрудники полиции. Обратиться в правоохранительные органы активистам пришлось после того, как им оставили пакет с запиской "Убей. съешь.Повтори". Piter.tv пообщались с руководителем предвыборного штаба в Санкт-Петербурге Николаем Артеменко, который рассказал о сранном мужчине, который наведался днем в офис.

Подозрительный человек пришел в офис в час дня. Он спросил понравилась ли активистам его запись, оставил пакет с запиской и книгами Пелевина и Кастанеды, а также разрисованную листовку Ксении Собчак. После этого мужчина убежал.

Он спросил "понравилась ли вам моя надпись" и громко сказал, что он всех нас "вынесет". Оставил две книги и записку. Он зашел и вышел, я не успел его даже увидеть. Николай Артеменко

По словам главы штаба мужчина не вызвал у них никаких подозрений:

Мы подумали, что это обычный подписант, который хочет оставить подписи Собчак. Он не вызвал подозрений.

В штаб на улице Рылеева вызвали полицию. Также на место происшествия прибыли сотрудники центра экстремизма. Правоохранительные органы изучают записи с камер видеоналюдения. Ранее Piter.tv писал, что Штаб Ксении Собчак в Петербурге "разукрасили" вандалы.

Фото: facebook / Николай Артеменко