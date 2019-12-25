В Казахстане спецслужбы задержали экстремистов, которые планировали теракты

Во время обыска изъято самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

В Казахстане задержали мужчин, которые готовили террористические акты, в том числе в людных местах.

Комитет нацбезопасности Казахстана сообщает, что ими в ходе оперативно-розыскных мероприятий были выявлены и затем задержаны 2 мужчины, приверженцы деструктивных религиозных течений. Установлено, что они готовили террористические акты, в том числе в местах массового скопления людей. При обыске у задержанных изъяты самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, компоненты для его изготовления, холодное оружие, смартфоны с фото и видеосъемкой предполагаемых объектов для нападения.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям "приготовления к акту терроризма" и "пропаганды терроризма".

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Фото: КНБ Казахстана