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В Казахстане спецслужбы задержали экстремистов, которые планировали теракты
Сегодня, 9:31
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MShaffter

В Казахстане спецслужбы задержали экстремистов, которые планировали теракты

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Во время обыска изъято самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

В Казахстане задержали мужчин, которые готовили террористические акты, в том числе в людных местах.

Комитет нацбезопасности Казахстана сообщает, что ими в ходе оперативно-розыскных мероприятий были выявлены и затем задержаны 2 мужчины, приверженцы деструктивных религиозных течений. Установлено, что они готовили террористические акты, в том числе в местах массового скопления людей. При обыске у задержанных изъяты самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, компоненты для его изготовления, холодное оружие, смартфоны с фото и видеосъемкой предполагаемых объектов для нападения.  

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям "приготовления к акту терроризма" и "пропаганды терроризма".

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Фото: КНБ Казахстана

Теги: в мире, мировой терроризм, новости казахстана, теракт, терроризм
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Терроризм, Мировые новости,

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