В Израиле в результате крушения самолета погибли два человека

В Израиле в результате крушения легкомоторного самолета погибли два человека. Об этом сообщает местное издание Yedioth Ahronoth.
Инцидент произошел утром 4 марта. Самолет пытался совершить экстренную посадку на шоссе 60 в Негеве. Однако после столкновения с землей борт загорелся.
В результате крушения погибли два человека. После аварии движение на шоссе ограничили в обоих направлениях.
Ранее мы сообщали, что поезд компании Norfolk Southern сошел с рельсов в Огайо.
Видео: Telegram / Yediotnews
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