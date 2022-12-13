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В Израиле в результате крушения самолета погибли два человека

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Борт пытался совершить экстренную посадку на шоссе.

В Израиле в результате крушения легкомоторного самолета погибли два человека. Об этом сообщает местное издание Yedioth Ahronoth.

Инцидент произошел утром 4 марта. Самолет пытался совершить экстренную посадку на шоссе 60 в Негеве. Однако после столкновения с землей борт загорелся.

В результате крушения погибли два человека. После аварии движение на шоссе ограничили в обоих направлениях.

Ранее мы сообщали, что поезд компании Norfolk Southern сошел с рельсов в Огайо.

Видео: Telegram / Yediotnews

Теги: жертвы, израиль, крушение, самолет
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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