В Израиле ученые нашли древнейшие рыболовные снасти

Всего было обнаружено 19 костяных рыболовных крючков.

На севере Израиля на стоянке периода верхнего палеолита ученые обнаружили древнейшие приспособления для ловли рыбы. Специалисты нашли костяные крючки, остатки лески, которыми древние люди пользовались более 12 тыс. лет назад. Это крупнейшая в мире коллекция самой древней рыболовной техники. Статья была опубликована в журнале PLOS ONE.

Всего археологи на стоянке Дурейджат на реке Иордан нашли 19 костяных рыболовных крючков и шесть рифленых камешков. Предполагается, что камешки использовались в качестве грузил.

Предполагается, что орудия лова были сделаны из дерева и растительных волокон. Находки в Израиле свидетельствуют о том, что более 12 тысяч лет назад древние обитатели Ближнего Востока уже использовали сложные приемы и инструменты рыбной ловли. Остатки растительных волокон на крючках и камнях-грузилах, по мнению авторов, указывают на использование лески, а большое разнообразие форм крючков, в том числе несколько вариантов расположения зазубрин и несколько способов прикрепления крючка к леске, говорят о том, что их использовали для ловли разных видов рыбы.

Кроме того, древние люди для ловли рыбы использовали приманки. В связи с этим ученые считают, что люди обладали знаниями о поведении и экологии рыб.

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