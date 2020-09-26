Стало известно, когда люди начали использовать огонь

Знания об огне распространялись еще до появления Homo Sapiens.

Ученые из Нидерландов провели исследование и выяснили, что навыки применение огня и обработки камней распространялись среди гоминид, благодаря культурному обмену около 400 тысяч лет назад. Статья была опубликована в журнале PNAS.

Ученые отмечают, что племена рода Homo делились навыками использования огня задолго до появления Homo Sapiens на территории Африки и Евразии.

Для этого археологи проанализировали кострища, которые были найдены во время раскопок. Оказалось, что бытовой огонь почти одновременно появился на территории Африки и Евразии, то есть во второй половине среднего плейстоцена. Навыки распространялись так быстро, что у ученых появилась гипотеза культурного обмена. При этом авторы отмечают, что отсутствие кострищ до 400 тысяч лет назад следует интерпретировать "с осторожностью".

Отмечается, через примерно через 100 тыс. лет после того, как огонь стали использовать люди на территории Северо-Западной Европы и Ближнего востока распространилась и особая технология удара по камню. Это требует определенного времени. А значит, между популяциями Homo могли быть не просто мимолетные встречи. Ученые предполагают, что уже тогда могли существовать крупномасштабные социальные сети.

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