Ученые: у большинства древних европейцев до 3000 лет назад была тёмная кожа, глаза и волосы

Новое исследование посвящено генетике цвета кожи, волос и глаз в Европе за последние 45 000 лет.

Согласно новым исследованиям, у большинства доисторических европейцев кожа, волосы и глаза были тёмными вплоть до железного века, то есть около 3000 лет назад. Ученые обнаружили, что гены, отвечающие за светлую кожу, волосы и глаза, появились у древних европейцев только около 14 000 лет назад, на поздних стадиях периода палеолита, также известного как "древний каменный век".

Но до относительно недавнего времени эти светлые черты встречались лишь изредка. Сильвия Гиротто, старший автор исследования, генетик из Университета Феррары в Италии

Более светлая кожа, возможно, давала европейцам эволюционное преимущество, поскольку позволяла синтезировать больше витамина D, необходимого для здоровья костей, зубов и мышц, при более слабом солнечном свете в Европе.

Но более светлый цвет глаз — например, голубой или зелёный — по-видимому, не давал значительных эволюционных преимуществ, поэтому его появление могло быть обусловлено случайностью или половым отбором. Сильвия Гиротто в электронном письме для Live Science

Согласно исследованию, опубликованному 12 февраля на сервере препринтов bioRxiv, которое не прошло экспертную оценку, Гиротто и её коллеги проанализировали 348 образцов древней ДНК, найденных в археологических раскопках в 34 странах Западной Европы и Азии. Самый старый, возрастом 45 000 лет, принадлежал особи из Усть-Ишима, обнаруженной в 2008 году в районе реки Иртыш в Западной Сибири; и еще один высококачественный образец ДНК был получен от особи SF12 возрастом примерно 9000 лет из Швеции.

Однако многие из старых образцов сильно деградировали, поэтому исследователи оценили пигментацию этих людей с помощью "вероятностного прогнозирования фенотипа" и системы HIrisPlex-S, которая может предсказать цвет глаз, волос и кожи по неполному образцу ДНК.

Из Африки

Палеонтологи-антропологи считают, что первые Homo sapiens окончательно обосновались в Европе от 50 000 до 60 000 лет назад, а это значит, что они не так уж сильно отличались от своих предков-современных людей в Африке. В результате у первых европейцев изначально была только генетическая предрасположенность к тёмной коже, волосам и глазам, которые зависят от сотен взаимосвязанных генов, сказал Гиротто.

Однако даже после того, как около 14 000 лет назад в Европе появились более светлые черты, они эпизодически проявлялись у отдельных людей вплоть до относительно недавнего времени — около 3000 лет назад, когда они получили широкое распространение, — сказала она. Новое исследование показало, что в некоторых частях Европы частота встречаемости людей со смуглой кожей оставалась высокой вплоть до медного века (также известного как энеолит, который начался в Европе около 5000 лет назад), а в некоторых регионах смуглая кожа часто встречалась и позже, сказал Гиротто.

Появляющиеся черты характера

Исследователи обнаружили, что светлые глаза появились у людей в Северной и Западной Европе примерно 14 000–4 000 лет назад, хотя в то время тёмные волосы и смуглая кожа всё ещё преобладали. (Однако есть исключения. Генетический анализ 2024 года показал, что у годовалого мальчика, жившего в Европе около 17 000 лет назад, была смуглая кожа, тёмные волосы и голубые глаза.)

Генетическая основа для более светлой кожи, по-видимому, появилась в Швеции примерно в то же время, что и более светлые глаза, но поначалу она оставалась относительно редкой, по словам Гиротто. Исследователи также сообщили о статистическом "всплеске" случаев светлого цвета глаз в то время, что говорит о том, что в то время голубые или зелёные глаза встречались чаще, чем раньше или позже.

Для меня стало неожиданностью узнать, что некоторые европейцы унаследовали гены, отвечающие за более тёмную пигментацию, вплоть до железного века, который с генетической точки зрения был относительно недавним. Карлес Лалуэса Фокс, специалист по палеонтологии в Институте эволюционной биологии Барселоны, эксперт по пигментации древних европейцев в электронном письме для Live Science

Хотя новая научная работа описывает появление таких признаков, как более светлая кожа, волосы и глаза, причины, по которым эти признаки могли стать эволюционным преимуществом, до сих пор не до конца понятны, добавил Оаоуэса Фокс, который не участвовал в исследовании.

Редкий бивень мамонта найден на ранчо в Западном Техасе.

Фото: Perretti et al, 2025, BioRxiv