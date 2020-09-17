Биологи впервые успешно секвенировали геном человек, жившего 35 тыс. лет назад

Геном извлекли из черепа женщины, которая жила тогда на территории современной Румынии.

Шведские биологи из университета Упсалы впервые удачно секвенировали полный геном человека, который жил более 35 тыс. лет назад. Геном, пригодный для исследования, взяли из черепа женщины, жившей в то время на территории современной Румынии. Исследование было опубликовано в издании Current Biology.

Отмечается, что останки женщины были найдены в пещере Муери. На основе полученных данных ученные сделали вывод, что миграция древних людей с Африканского континента не стала проблемой для дальнейшего успешного развития человечества, как считалось ранее. Это не привело, по мнению ученых, и к сокращению генетического разнообразия. Предполагается, что эта проблема возникла во время ледникового периода из-за изоляции популяций.

Ученые также выяснили в ходе изучения генома, что женщина, жившая 35 тыс. лет назад, более близка к современным европейцам с точки зрения генетики.

Шведские биологи отмечают, что их работа имеет очень важное значение, поскольку, несмотря на все современные технологии, на сегодняшний день геномов старше 30 тысячелетий удалось успешно секвенировать очень мало.

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