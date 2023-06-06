В Ижевске изъяли более ста литров "Мистера Сидра"

Напиток был изъят в магазинах, где зафиксировали два случая отравления некачественным спиртным.

В Ижевске изъяли более ста литров алкоголя марки "Мистер Сидр". Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Удмуртии.

В опубликованном сообщении отмечается, что сидр был изъят в магазинах, где зафиксировали два случая отравления некачественным спиртным. Оба пациента с признаками токсического отравления госпитализированы в критическом состоянии в токсикологическое отделение ГКБ №6 Ижевска.

Отметим, что число пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области возросло до 35 человек. 16 человек из них скончалось. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию "Мистер Сидр" и изъять ее из оборота.

Ранее мы сообщали, что в Ульяновской области задержали предпринимателя после смерти людей из-за отравления.

Видео: МВД России