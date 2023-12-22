В Ивановской области вынесли приговор участникам преступного сообщества "черных лесорубов"

Ущерб от противоправной деятельности фигурантов превысил 34 млн рублей.

В Ивановской области вынесли приговор 29 участникам преступного сообщества "черных лесорубов". Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По данным следствия, злоумышленники действовали несколькими бригадами. Погрузку и перевозку незаконно заготовленной древесины подельники осуществляли в вечернее и ночное время. Ущерб от противоправной деятельности фигурантов превысил 34 млн рублей.

Решением суда подсудимые приговорены к лишению свободы на различные сроки с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов. Восьми из них заменили лишение свободы на принудительные работы. Еще четверо были освобождены от наказания в связи с его фактическим отбытием в период нахождения под стражей. Также сообщается, что приговор в законную силу не вступил.

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Видео: Управление МВД России по Ивановской области