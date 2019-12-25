В Ивановской области полицейский и его жена задержаны за мошенничество

Супруги потребовали у мужчины с уголовным делом 1,2 миллиона.

В Ивановской области сотруднику полиции и его жене предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Региональные следственные органы СКР по Ивановской области сообщают о возбуждении уголовного дела в отношении полицейского и его супруги. По данным следствия, замначальника отдела – начальник отделения угрозыска МО МВД России "Кинешемский", зная, что 35-летний местный житель является обвиняемым по уголовному делу и объявлен в розыск правоохранительными органами другого региона, предложил последнему передать сотруднику полиции 1 200 000 рублей за прекращение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление его местонахождения.

За первой партией денег в Иваново отправилась супруга сотрудника полиции, которая была посвящена в планы мужа. Сразу после передачи 610 000 рублей, супруги были задержаны. Полицейский заключен под стражу, его супруга находится под подпиской о невыезде.

По уголовному делу произведены обыски, изъята необходимая документация, проводятся иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: Piter.TV