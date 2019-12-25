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В Ивановской области машина вылетела на тротуар и сбила 5 девушек
Сегодня, 13:26
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В Ивановской области машина вылетела на тротуар и сбила 5 девушек

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Машину отбросило на пешеходов после столкновения с другим авто.

В Фурманове Ивановской области машина сбила 5 девушек-пешеходов.

ДТП произошло накануне, 16 июня, в районом центре Ивановской области. 20-летний водитель грубо нарушил правила ПДД, из-за чего произошло столкновение с другим автомобилем.

Машину нарушителя выбросило на припаркованные автомобили и группу девушек в возрасте от 18 до 21 года. В результате ДТП травмы получили 5 девушек и сам водитель.

Сегодня ранее:В Курганской области два пьяных водителя устроили ДТП с 7 погибшими

Фото:pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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