В Ивановской области машина вылетела на тротуар и сбила 5 девушек

В Фурманове Ивановской области машина сбила 5 девушек-пешеходов.
ДТП произошло накануне, 16 июня, в районом центре Ивановской области. 20-летний водитель грубо нарушил правила ПДД, из-за чего произошло столкновение с другим автомобилем.
Машину нарушителя выбросило на припаркованные автомобили и группу девушек в возрасте от 18 до 21 года. В результате ДТП травмы получили 5 девушек и сам водитель.
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Фото:pixabay.com
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