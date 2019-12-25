В Курганской области два пьяных водителя устроили ДТП с 7 погибшими

Экспертиза показала, что оба водителя были под воздействием алкоголя на момент аварии.

Экспертиза установила, что оба водителя, участники ДТП с 7 погибшими, на момент аварии были пьяны.

Месяц назад, 17 мая, в Курганской области произошло жуткое ДТП с 7 погибшими. Среди погибших было трое маленьких детей в возрасте 2, 3 и 6 лет. Сейчас стали известны результаты экспертизы, сообщает ТАСС со ссылкой на УГИБДД УМВД России по Курганской области.

На момент аварии оба водителя были в состоянии алкогольного опьянения. Водитель ВАЗ 2114 был в состоянии среднего опьянения, водитель "Рено Логан" в сильном опьянении. По предварительным данным, именно водитель иномарки выехал на встречную полосу движения и допустил лобовое столкновение с ВАЗ. Оба водителя в ДТП погибли.

Кроме того, установлено, что дети перевозились в автомобиле с грубым нарушением. Трехлетний ребенок был на руках у матери на переднем сидении. Шестилетний в середине на заднем сидении, без ремня безопасности и других средств безопасности. Двухлетний ребенок был в детском кресле, которое не было закреплено в машине должным образом.

Сегодня ранее: После массового ДТП на трассе "Урал", где фура без тормозов смяла 5 машин, возбудили уголовное дело (видео момента ДТП)

Фото: Управления ГИБДД УМВД России по Курганской области