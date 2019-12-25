В Иванове погиб рабочий - строитель

В Иванове на стройке погиб рабочий.
Региональные следственные органы СКР по Ивановской области сообщают о возбуждении уголовного дела по статье "причинение смерти по неосторожности" по факту гибели рабочего на производстве.
Сообщается, что ЧП произошло в сентябре 2020 года. Строители заливали бетоном пол в помещении нежилого здания. 50-летнего мужчину придавило лотком подачи бетона. Бетономешалкой управлял другой рабочий (подозреваемый). Мужчина от полученных травм скончался в больнице через 2 дня.
По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательств.
СУ СК РФ по Ивановской области
Расследование уголовного дела продолжается.
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Фото:СУ СК РФ по Ивановской области
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