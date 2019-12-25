Конфликт возник на футбольном матче между "Ольеджо-Кастелло" и "Карпиньяно".

В Италии тренер ударил судью по лицу и ушел в отставку. Об этом сообщили местные журналисты. Известно, что инцидент зафиксирован в рамках седьмого дивизиона чемпионата страны по футболу. Речь идет о проведенном матче между командами "Ольеджо-Кастелло" и "Карпиньяно". Главный тренер гостей Джованни Алози не смог сдержать эмоций и ударил по лицу основного арбитра Андреа Фелиса.

В СМИ уточнили, что в момент конфликта "Карпиньяно" проигрывал противникам со счётом 0:2. Судья показал Алози красную карточку, обосновав его неспортивным поведением. Тренер вместо ухода из технической зоны стал агрессивно высказывать претензии. Спокойная реакция судьи еще больше разозлила тренера, после чего он он ударил Андреа Фелиса по лицу. Рефери решил не продолжать игр, дав финальный свисток.

Журналисты объяснили, что позже Алози извинился за свой поступок. Он подал в отставку с должности главного тренера "Карпиньяно". Несмотря на это специалиста ждет длительная дисквалификация и другие санкции.

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