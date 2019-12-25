Огонь угрожает буковым лесам, находящимся в списке ЮНЕСКО.

В Италии пять человек погибли при лесных пожарах. По информации от местных СМИ, возгорания фиксируются в южной части страны. Последним в списке погибших значится 77-летний местный житель по имени Марио Дзавальо. Обугленное тело пенсионера найдено экстренными службами около калабрийского городка Гроттерия. По предварительной версии случившегося, мужчина безрезультатно пытался остановить огонь, который вплотную приблизился к его дому. Он надеялся спасти скот.

Серьезная проблема с пожарами зарегистрирована в области Калабрия. Власти региона обратились за помощью к итальянскому правительству о введении режима ЧС. Несколько дней там бушует пламя. Огонь распространяется по горному массиву Аспромонте. Пламя уничтожило тысячи гектаров лесов и пастбищ. Там были найдены двое погибших.

В настоящее время пламя угрожает реликтовым буковым лесам. В июле 2021 года эти территории были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Греции вспыхнуло почти 600 пожаров за несколько дней.

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