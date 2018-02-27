В Италии на традиционном карнавале во время "Битвы апельсинов" уничтожили 500 тонн фруктов

По легенде, апельсины символизируют отрезанную голову герцога.

На выходных в Италии в городе Ивреа прошла традиционная "Битва апельсинов". Это является главным событием "Иврейского карнавала" (Carnevale d"Ivrea). По данным издания La Sentinella, для битвы из Сицилии привезли 500 тонн апельсинов.

По легенде, девушка Виолетта вышла замуж, и местный правитель захотел воспользоваться традицией и провести с ней "первую брачную ночь". Тогда она убила его. С тех пор апельсины символизируют отрезанную голову герцога, оранжевый цвет – это символ мятежников, которые спасли Виолетту от стражи.

Видео и фотографии с карнавала участники публиковали в Instagram.

Фото: enrico_gen_ji; quotidianocanavese/ Instagram

Видео: abcnews/ Instagram