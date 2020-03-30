В Италии число зараженных коронавирусом превысило сто тысяч человек

В это же время число выздоровевших возросло на 1590 человек, достигнув 14 620.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии превысили 100 тысяч, число погибших за сутки возросло на 812 человек до 11 591. Об этом сообщил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Сейчас в стране инфицированы 75 528 итальянцев, за сутки их число увеличилось на 1648 человек. За последние 13 дней рост числа в сутки нн опускался ниже 3 тысяч. Последний раз так мало новых случаев регистрировалось 10 марта, отметил Боррелли.

В это же время число выздоровевших возросло на 1590 человек, достигнув 14 620. Накануне умерло 756 человек.

В Петербурге ввели режим обязательной самоизоляции.