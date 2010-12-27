В Исаакиевском соборе опровергли изменение времени богослужений

Директор музея подписал согласованное с приходом на прошлой неделе.

Руководство государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" отрицает информацию о переносе времени богослужений, сообщил "Интерфакс".

По информации издания, директор музея еще на прошлой неделе подписал соглашение с приходом. В нем время начало литургии значилось 8:00 или 9:00 в зависимости от дня недели, а вечернее богослужение – 16:00. Для туристов музей, как и обычно, будет открываться с 10:30.

Однако 20 августа в группе "Приход Исаакиевского собора" появилась запись о смене времени богослужений.

"По благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с 1 сентября 2019 года в Исаакиевском соборе изменяется время начала богослужений: 10-00 - Литургия, 17-00 - Вечернее богослужение", – значится в сообщении.

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