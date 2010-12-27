В Иркутской области женщина родила ребенка в общественном туалете и выбросила

Появились подробности жесткого убийства новорожденного ребенка.

В Качугском районе Иркутской области завершено расследование уголовного дела об убийстве матерью новорожденного ребенка.

Сообщается, что 42-летняя женщина, многодетная мать, в августе 2019 года родила ребенка в общественном уличном туалете. Затем, с целью убить новорожденного, она завернула младенца в пакет и оставила на улице. Ребенок погиб.

Известно, что женщина скрывала от родных и близких свою беременность, не вставала на учет в женскую поликлинику. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Рixabay