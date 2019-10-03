В Хакасии бабушка с дедушкой сожгли заживо 11-месячного внука

Еще живого ребенка дед с бабкой засунули в раскаленную топку печи.

В Хакасии завершено расследование уголовного дела в отношении супружеской пары, которые в январе 2019 года сожгли заживо родного 11-месячного внука.

Следственные органы сообщают, что погибший ребенок проживал в одном доме вместе с матерью, дядей и бабушкой с дедушкой в деревне Харой Таштыпского района Республики Хакасия. 28 января мать ребенка оставила малыша на попечение своих родителей и уехала в другой населенный пункт для посещения медицинского учреждения. 29 января 42-летняя бабушка и 48-летний дедушка весь день распивали алкогольные напитки. Малыш постоянно плакал. Пьяную бабушку раздражал беспрестанный плач малыша, и женщина начала его душить. Когда младенец перестал сопротивляться, женщина передала еще живого внука мужу. Мужчина засунул ребенка в топку раскаленной печи.

Пришедший сын супругов, дядя малыша, обнаружил обугленное тело ребенка в печке и вызвал полицию. Извергов задержали и арестовали. Они в содеянном не признались. Следствие собрало достаточную доказательную базу и передало уголовное дело по статье "убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, группой лиц" в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Рixabay

Видео: Piter.TV