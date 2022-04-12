Участников происшествия нашли меньше чем за сутки и задержали.

В Иркутской области задержали участников конфликта, в результате которого погиб подросток. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел вечером 2 декабря на улице Байкальской в Иркутске. В ходе конфликта между двумя молодежными компаниями один из подростков получил травмы, несовместимые с жизнью. Участников происшествия нашли меньше чем за сутки и задержали. Возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 105 УК РФ "убийство".

Ранее мы сообщали, что жителя Красноярска будут судить за покушение на сбыт героина.

Видео: Telegram / Ирина Волк