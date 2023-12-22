В Иркутской области стая собак напала на ребенка

Мальчика спасла местная жительница.

На территории Иркутской области стая собак набросилась на несовершеннолетнего юношу. Видеозапись случившегося с камеры уличного видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал "Инцидент Иркутск". Известно, что инцидент зафиксирован в микрорайоне "Карабах" города Усть-Кут 8 февраля. Кадры показали, что четыре пса сначала следовали за школьником, а затем попытались схватить ребенка за рукав пальто. Мальчик попытался убежать, но несколько раз падал. Потерпевшего спасли женщина, которая проходила мимо. Она заметила псов еще издалека и начала приближаться к ребенку. В настоящее время в региональной пресс-службе прокуратуры отметили, что начали проверку по факту нападения бездомных животных.

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Фото и видео: Telegram / 112