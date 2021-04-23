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В Иркутской области два человека погибли при падении самодельного легкомоторного самолета

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Жертвами стали пилот и пассажир воздушного судна.

При падении легкомоторного самолета под Иркутском погибли два человека. Об этом рассказали региональные представители ГУ МЧС. В экстренной службе уточнили, что трагедия зафиксирована во время выполнения тренировочного полета на земле разрушений и пострадавших нет. В настоящее время специалисты выясняют причины и обстоятельства падения борта. По предварительной версии, авария могла произошли из-за технической неисправности.

В Черемховском районе в двух километрах от поселка Рысево в поле упал легкомоторный самолет. В результате погибли пилот и пассажир.

сообщение ГУ МЧС по региону

В "РИА Новостях" заявили со ссылкой на собственный источник, что упавший самолет являлся самодельным.

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Фото и видео: Telegram/LifeShot

Теги: гу мчс, иркутская область, крушение, легкомоторный самолет, рысево
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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