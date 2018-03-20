В Иркутске таджик убил из ревности жену и 1,5-годовалого ребенка

В сети появилось видео задержания и подробности жестокой расправы над женщиной и маленьким ребенком.

В Иркутске по горячим следам раскрыто убийство 21-летней женщины и ее 1,5-годовалого ребенка.

Вечером 13 марта в полицию обратилась жительница Иркутска с сообщением, что в ее квартире дома №236 Б/4 по улице Байкальская обнаружены тела женщины и ребенка. Правоохранители, приехав на место происшествия, нашли с многочисленными ножевыми ранениями 21-летнюю женщину и ребенка полутора лет. Через сутки в садоводстве под Иркутском был задержан подозреваемый в жестоком убийстве. Им оказался 26-летний гражданин Таджикистана, муж женщины.

Как удалось выяснить следствию, квартиру на улице Байкальская пара сняла посуточно. Вечером 13го числа супруг заподозрил жену в измене, и нанес удары ножом сначала по ребенку, а затем по женщине. В планах у мужчины было скрыться, а затем покинуть РФ и вернуться на родину.

В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Благодаря собранным неопровержимым доказательствам обвиняемый признал вину в совершении преступления. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. СУ СК РФ по Иркутской области

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: СУ СК РФ по Иркутской области