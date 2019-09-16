В Иране заявили, что готовы оказать содействие в ситуации вокруг ЗАЭС

Хосейн Амир Абдоллахиан объяснил, что Тегеран также волнует вопрос об обращении с военнопленными.

В Иране заявили, что готовы оказать содействие в ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. Соответствующей информацией с журналистами в Москве поделился иранский министр по внешней политике Хосейн Амир Абдоллахиан, выступая на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Иран готов оказать любую помощь в содействии спокойствия и мира на данной АЭС, а также на прилегающих к ней территориях. Хосейн Амир Абдоллахиан, глава МИД Ирана

Глава МИД Ирана добавил, что в результате проведенного общения по украинскому кризису затрагивались вопросы, касающиеся не только ЗАЭС, но и проблема военнопленных.

Глава МИД Ирана передал Лаврову послание от одного из европейских лидеров.

Фото и видео: МИД России