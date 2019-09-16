В Иране заявили, что готовы оказать содействие в ситуации вокруг ЗАЭС

В Иране заявили, что готовы оказать содействие в ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. Соответствующей информацией с журналистами в Москве поделился иранский министр по внешней политике Хосейн Амир Абдоллахиан, выступая на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Иран готов оказать любую помощь в содействии спокойствия и мира на данной АЭС, а также на прилегающих к ней территориях.
Хосейн Амир Абдоллахиан, глава МИД Ирана
Глава МИД Ирана добавил, что в результате проведенного общения по украинскому кризису затрагивались вопросы, касающиеся не только ЗАЭС, но и проблема военнопленных.
Глава МИД Ирана передал Лаврову послание от одного из европейских лидеров.
Фото и видео: МИД России
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