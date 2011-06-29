В Иране призвали соседние страны помочь Афганистану справиться с проблемами

Хасан Каземи Куми выступил на заседании "московского формата" в Казани.

Соседним государствам следует помочь Афганистану справиться со стоящими перед ним проблемами. Такое мнение на заседании "московского формата" в Казани выразил специальный представитель иранского президента по афганским делам Хасан Каземи Куми. Иностранный дипломат напомнил коллегам о том, что на действующем правительстве страны лежит большая ответственность. Он призвал власти выполнить задачи, связанные с удовлетворением потребностей этнических групп, уделить внимание проблемы афганской диаспоры в других странах, решить проблему внутренней миграции племен и обеспечить права человека, гендерное равенство.

Исламская Республика Иран считает, что при помощи единства, единодушия, на основе единых позиций странам - соседям Афганистана необходимо помочь ему справиться с теми трудными проблемами, которые стоят перед ним. Хасан Каземи Куми, спецпредставитель главы Ирана

Иран заявил, что США должны определиться в отношении дальнейшей судьбы ядерной сделки.

Фото и видео: МИД России