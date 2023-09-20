Иран заявил, что США должны определиться в отношении дальнейшей судьбы ядерной сделки

Эбрахим Раиси выступил на заседании ГА ООН в Нью-Йорке.

Иранский политический лидер Эбрахим Раиси призвал американские власти определиться в отношении дальнейшей судьбы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), призванного разрешить региональный конфликт вокруг ядерной программы исламской республики. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке.

США должны продемонстрировать приверженность своим обязательствам и наконец выбрать соответствующий путь - либо это СВПД, либо нет. Эбрахим Раиси, глава Ирана

,Эбрахим Раиси считает выход США из ядерной сделки "вопиющим преступлением", а также нарушением резолюции Совета Безопасности ООН под номером 2231. Речь идет о положении, которое закрепляет условия СВПД. Иранский президент напомнил коллегам о том, что в военной доктрине страны нет места ядерному оружию, поэтому исламская республика не должна подвергаться санкционному давлению за разработку собственной программы развития гражданской атомной энергетики.

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций